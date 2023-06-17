Захарова отреагировала на сообщения о пустых коридорах на ПМЭФ

Мария Захарова отреагировала на сообщения Запада о пустых коридорах на ПМЭФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения Запада о пустых коридорах на ПМЭФ. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «360».

«Насколько я знаю, организаторы их сюда не приглашали. Но это же классика жанра — писать о том, чего не видел, со слов неизвестных, неназванных источников. Сколько раз мы с этим сталкивались, а когда ты просишь уточнить источники и предоставить факты, дальше не происходит ничего. Вот мы с вами находимся на форуме. Скажите, пожалуйста, вы пустые коридоры видели?» — уточнила Захарова.

Ранее Захарова заявила о попытках Запада сорвать ПМЭФ. По ее словам, Россия обладает информацией о том, что Запад давил на каждую страну для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме.