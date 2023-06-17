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04:51, 17 июня 2023Россия

Захарова заявила о попытках Запада сорвать ПМЭФ

Захарова заявила, что Запад давил на каждую страну для отказа от участия в ПМЭФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия обладает информацией о том, как Запад давил на каждую страну для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США», — сказала дипломат. Она пояснила, что с руководством решивших оправить свои делегации стран проводились «беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями».

Захарова указала, что подобную политику Запад проводит в отношении практически каждой сделки с участием России. «Они вылетают, обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после для того, чтобы попытаться разрушить договоренности», — отметила представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе. В пятницу, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ. В ходе большой речи президент затронул несколько важных экономических тем, порассуждал о демилитаризации и денацификации Украины, ходе специальной военной операции, а также предложил ввести KPI для вузов, повысив тем самым ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат.

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    Марина Совина
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