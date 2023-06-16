Путин предложил ввести KPI для вузов

Президент Путин предложил сформировать для вузов ключевые показатели эффективности

В России необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

По словам главы государства, в первую очередь нужно установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности (KPI). «Главный из них — это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования», — сказал он.

Второе, что предложил сделать Путин — это ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы гибко учитывать меняющиеся тренды и запросы рынка труда.

Экономический форум проходит в Санкт-Петербурге уже в 16-й раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Президент ранее сообщал, что его выступление будет посвящено развитию России и планам по самым разным направлениям.

17 июня 2022 года Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за десять лет — она продлилась около одного часа и 14 минут.