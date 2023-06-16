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15:06, 16 июня 2023Россия

Путин обозначил тему выступления на ПМЭФ

Президент Путин заявил, что его выступление на ПМЭФ будет посвящено развитию России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) будет посвящено развитию России и планам на будущее по самым разным направлениям. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Он также обратился к иностранным гостям: «Надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять, стоит ли иметь с нами дело».

Большое выступление главы государства ранее анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент даст оценку экономике страны и очертит ее основные перспективы. Он отмечал, что речь Путина может быть «весьма и весьма» объемной.

Экономический форум проходит в Санкт-Петербурге уже в шестнадцатый раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Президент России традиционно принимает в нем участие. 17 июня 2022 года он выступил на ПМЭФ с самой длинной речью за 10 лет — она продлилась около одного часа и 14 минут.

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    Евгения Куликова
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