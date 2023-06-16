Путин обозначил тему выступления на ПМЭФ

Президент Путин заявил, что его выступление на ПМЭФ будет посвящено развитию России

Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) будет посвящено развитию России и планам на будущее по самым разным направлениям. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

Он также обратился к иностранным гостям: «Надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять, стоит ли иметь с нами дело».

Большое выступление главы государства ранее анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент даст оценку экономике страны и очертит ее основные перспективы. Он отмечал, что речь Путина может быть «весьма и весьма» объемной.

Экономический форум проходит в Санкт-Петербурге уже в шестнадцатый раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Президент России традиционно принимает в нем участие. 17 июня 2022 года он выступил на ПМЭФ с самой длинной речью за 10 лет — она продлилась около одного часа и 14 минут.