Песков порассуждал о Западе и выступлении Путина на ПМЭФ

Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) услышат на Западе. Такую уверенность выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Услышат, я уверен», — сказал в представитель Кремля журналистам.

В пятницу, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ. В ходе большой речи президент затронул несколько важных экономических тем, порассуждал о демилитаризации и денацификации Украины, ходе специальной военной операции, а также предложил ввести KPI для вузов, повысив тем самым ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге уже в 16-й раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Президент ранее сообщал, что его выступление будет посвящено развитию России и планам по самым разным направлениям.