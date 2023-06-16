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18:38, 16 июня 2023Россия

Песков порассуждал о Западе и выступлении Путина на ПМЭФ

Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) услышат на Западе. Такую уверенность выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Услышат, я уверен», — сказал в представитель Кремля журналистам.

В пятницу, 16 июня, Путин выступил на ПМЭФ. В ходе большой речи президент затронул несколько важных экономических тем, порассуждал о демилитаризации и денацификации Украины, ходе специальной военной операции, а также предложил ввести KPI для вузов, повысив тем самым ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге уже в 16-й раз. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Президент ранее сообщал, что его выступление будет посвящено развитию России и планам по самым разным направлениям.

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    Никита Абрамов
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