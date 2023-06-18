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03:18, 18 июня 2023Мир

Байден снова чуть не споткнулся на выходе из своего самолета

Президент США Байден снова чуть не споткнулся на выходе из своего самолета
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Джо Байден в субботу, 17 июня, снова едва не споткнулся на лестнице на выходе из своего самолета, передает РЕН ТВ.

На кадрах, которые засняли телекомаании, видно, как глава государства, начиная спускаться, немного оступается. Он вовремя успевает заметить какую-то деталь, вероятно — порог, на выходе из воздушного судна.

Это не первый подобный инцидент, произошедший с Байденом. 1 июня он ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо. До этого он споткнулся на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США. Байден попытался встать самостоятельно, но у него ничего не получилось. После этого подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

Незадолго до падения Джо Байден пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет.

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    Марина Совина
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