Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг, 1 июня, из штата Колорадо, передает ТАСС.

Также после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский лидер сказал, что споткнулся на сцене о мешок с песком. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что президент после падения в порядке.

Здоровье Байдена

Незадолго до падения Джо Байден пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет.

Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США Джо Байден Президент США

Спустя несколько минут президент, который находился на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Байден попытался встать самостоятельно, но у него ничего не получилось. После этого подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября прошлого года ему исполнилось 80 лет. Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах Байдена пройти ежегодную оценку здоровья. Байден также сообщал о планах пройти регулярный медицинский осмотр.

В феврале врач Белого дома Кевин О'Коннор, по итогам ежегодного медицинского освидетельствования, рассказал, что Байден здоров и в состоянии исполнять свои обязанности. Отмечается, что американский лидер остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной».

Выборы 2024 года

25 апреля президент США Джо Байден официально объявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году.

Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание Джо Байден Президент США

За период президентства Байден не смог добиться однозначной поддержки своей политики со стороны американских избирателей — в ноябре 2022 года Республиканская партия во время промежуточных выборов в Палату представителей Конгресса США заняла 220 мест, в то время как демократы уступили им численное большинство, заняв 215 кресел.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что шансы на переизбрание у Байдена имеются, но на пути к нему есть ряд препятствий.

Конечно, шансы у Байдена есть, как и у [бывшего американского лидера Дональда] Трампа. Не стоит никого списывать со счетов заранее Малек Дудаков Политолог

В свою очередь, член палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин назвала решение американского президента баллотироваться на второй срок эгоистичным, так как именно сейчас происходит разоблачение семьи Байдена, разбогатевшей во время срока его полномочий.

Однако сам Джо Байден заявил, что сможет вновь победить экс-лидера страны Дональда Трампа на президентских выборах в случае их участия в кампании, как это уже удалось ему в 2020 году.