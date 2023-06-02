Президент США Байден ударился головой при выходе из вертолета

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг, 1 июня, из штата Колорадо. Об этом сообщает ТАСС.

Также после падения на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо Байден сказал, что споткнулся на сцене о мешок с песком.

Ранее сообщалось, что американский лидер упал во время церемонии. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли 80-летнему президенту подняться на ноги. Информации о возможных полученных Байденом травмах не поступало. Бывший президент США Дональд Трамп пожелал американскому лидеру быть осторожнее. «Надеюсь, он не пострадал», — сказал он.

6 марта глава Белого дома споткнулся на трапе самолета в Алабаме. Байден, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение, но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.