Трамп отреагировал на падение Байдена на церемонии вручения дипломов

Трамп посоветовал Байдену быть осторожнее после падения на церемонии в академии ВВС США

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на падение американского лидера Джо Байдена на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Об этом сообщает ТАСС.

Политик пожелал Байдену быть осторожнее. «Надеюсь, он не пострадал. Ему надо быть осторожнее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли 80-летнему президенту подняться на ноги. Информации о возможных полученных Байденом травмах не поступало.

6 марта глава Белого дома споткнулся на трапе самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение, но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.