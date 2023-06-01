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23:05, 1 июня 2023Мир

В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения на церемонии

Лаболт сообщил, что президент США Байден в порядке после падения на церемонии в академии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в порядке после падения в четверг, 1 июня, на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. О состоянии главы государства рассказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в своем Twitter-аккаунте.

«Он в порядке», — сообщил Лаболт, уточнив, что американский президент споткнулся о мешок с песком на сцене.

Ранее сообщалось, что Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли 80-летнему президенту подняться на ноги.

6 марта Байден споткнулся во время подъема на борт самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.

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    Марина Совина
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