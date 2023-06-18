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16:09, 18 июня 2023Бывший СССР

Работу артиллерии по позициям ВСУ на запорожском направлении сняли на видео

Работу российской артиллерии по позициям ВСУ на запорожском направлении показали на видео

Работу артиллерии по украинским позициям и бронетехнике на запорожском направлении сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно нанесение удара по позициям, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в центре населенного пункта Пятихатки после отхода российских подразделений. На снятых с беспилотника кадрах видно украинский танк и укрывшихся в окопе солдат ВСУ. После установления места нахождения противника украинские войска накрывает артиллерия.

Украинские военнослужащие пытаются закрепиться в Пятихатках после того, как село оказалось в так называемой серой зоне, уточняет канал. При этом ВСУ теряют и людей, и технику.

Ранее сообщалось о попытке атаки ВСУ на ореховском направлении, которая сопровождалась постановкой дымовой завесы.

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    Алан Босиков
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