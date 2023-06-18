Работу артиллерии по позициям ВСУ на запорожском направлении сняли на видео

Работу российской артиллерии по позициям ВСУ на запорожском направлении показали на видео

Работу артиллерии по украинским позициям и бронетехнике на запорожском направлении сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно нанесение удара по позициям, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в центре населенного пункта Пятихатки после отхода российских подразделений. На снятых с беспилотника кадрах видно украинский танк и укрывшихся в окопе солдат ВСУ. После установления места нахождения противника украинские войска накрывает артиллерия.

Украинские военнослужащие пытаются закрепиться в Пятихатках после того, как село оказалось в так называемой серой зоне, уточняет канал. При этом ВСУ теряют и людей, и технику.

Ранее сообщалось о попытке атаки ВСУ на ореховском направлении, которая сопровождалась постановкой дымовой завесы.