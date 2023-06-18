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14:58, 18 июня 2023Бывший СССР

ВСУ применили дымовую завесу при попытке атаки на запорожском направлении

«РВ»: ВСУ применили дымовую завесу при попытке атаки на запорожском направлении

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили дымовую завесу для прикрытия наступающих подразделений на запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

18 июня Минобороны России сообщило о попытке атаки ВСУ на указанном направлении силами до трех батальонных тактических групп.

Вместе с маскировкой передвижения войск посредством установки дымовой завесы ВСУ провели артподготовку, отметил канал. Попытка наступления проводилась на ореховском направлении.

Ранее на Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ. По словам экс-главы Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, украинские войска не располагают необходимым количеством вооружения и военной техники.

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    Алан Босиков
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