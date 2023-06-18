IТ-дистрибутор поддержал запрет параллельного импорта техники Samsung и LG

IТ-дистрибутор «F+tech марвел» поддержал запрет параллельного импорта техники Samsung и LG

IТ-дистрибутор «F+tech марвел» поддержал запрет параллельного импорта техники Samsung и LG, об этом заявил управляющий партнер группы компаний Алексей Мельников, передает ТАСС.

Он отметил, что год назад стояла задача сохранить потребительский рынок, удержать цены и не допустить возможного дефицита, в настоящее время ситуация изменилась, широкий перечень товаров для параллельного импорта больше не требуется.

«Мы и как IТ-дистрибутор, и как российский производитель электроники поддерживаем инициативу по сокращению перечня», — уточнил Мельников.

Он добавил, что сейчас на российский рынок официальной поставляется много брендов из Азиии и даже Европы и Америки, а китайские производители в сегменте смартфонов уверенно выдерживают конкуренцию.

По словам Мельникова, исключение ряда брендов из параллельного импорта позволит им определиться, хотят ли они работать в России, или нет, а также поможет защитить российского потребителя, предоставив ему гарантию, сервисную поддержку и иные услуги.

Ранее стало известно, что Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт техники из «недружественных» стран, в том числе брендов Samsung и LG. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Речь идет о запрете на поставки зарубежных серверов и систем хранения данных (марки HP, IBM и другие) и мобильных устройств вышеупомянутых брендов. Власти объясняют необходимость меры тем, что в стране есть конкурентоспособные российские производители, а также китайские аналоги привычных россиянам марок.

