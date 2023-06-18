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12:05, 18 июня 2023Экономика

Bank of China ограничил проведение переводов из России в США и Европу

Bank of China ограничил проведение переводов из России в банки ЕС, США и Швейцарии

Фото: Reuters

Bank of China ограничил проведение переводов банки Евросоюза, США и Швейцарии и Британии. Об этом сообщили РБК представители Модульбанка и «Финама».

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов подтвердил ограничение транзакций. По его словам, клиенты организации уже получили соответствующее уведомление. Ограничения распространяются на те западные банки, которые используют Bank of China в качестве основного банка-корреспондентов для переводов в юанях, добавил глава правления Модульбанка.

Банк «Финам» прекратил прием распоряжений к исполнению переводов в юанях с 13 июня, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов.

По словам Семенова, решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. «Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — пояснил он.

Ранее сообщалось о подключении российских кредитно-финансовых организаций к китайскому аналогу SWIFT. К системе переводов CIPS подключились более 30 российских банков.

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    Алан Босиков
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