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17:11, 18 июня 2023Мир

В Италии возложили цветы к памятнику Горькому несмотря на угрозы

В Италии возложили цветы к памятнику Горькому несмотря на угрозы со стороны украинцев

В итальянском городе Сорренто состоялась церемония возложения цветов к открытому несколько лет назад памятнику Максиму Горькому. Мероприятие прошло несмотря на угрозы со стороны проживающих в Италии украинцев. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Института культуры имени поэта Торквато Тассо Лучано Руссо.

По соображениям безопасности мероприятие пришлось провести в урезанном формате и в отсутствие официального российского представительства.

«Я не опасался, а вот приглашенная актриса Анна Кьяра Сенаторе чувствовала себя очень неуютно», — пояснил Руссо. Он рассказал, что во время возложения цветов около 30 пришедших на мероприятие украинцев — преимущественно женщин с детьми — выкрикивали оскорбления.

В период европейском эмиграции Горького писатель прожил несколько лет в этом городе на Амальфитанском побережье. «Мы считаем своей миссией хранить память обо всех деятелях культуры разных национальностей, которые бывали в Сорренто», — подчеркнул Руссо.

Ранее на Украине предложили установить памятник акуле, напавшей на россиянина в Египте. Петиция с соответствующим содержанием появилась на сайте Киевского городского совета. По замыслу авторов инициативы, монумент станет образом «борца с русскими».

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    Алан Босиков
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