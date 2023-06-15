На Украине предложили поставить памятник напавшей на россиянина акуле

На Украине создали петицию о том, чтобы поставить памятник напавшей на россиянина акуле

На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

«Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной», — говорится в тексте обращения. Там отмечается, что монумент станет образом «борца с русскими».

Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. В настоящее время она набрала 2254 подписи, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.

Ранее стало известно, что в Египте мумифицируют и передадут в музей тигровую акулу, убившую российского туриста.

Несчастный случай произошел днем 8 июня в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.

