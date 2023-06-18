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20:09, 18 июня 2023Мир

Глава МИД Китая выразил готовность посетить США

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с Блинкеном заявил о готовности приехать в США

Фото: NTB / Reuters

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в Пекине встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность посетить Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

В сообщении телевидения указали, что во время переговоров стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне.

«Госсекретарь Блинкен пригласил члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Цинь Гана в США, Цинь Ган выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Комментируя состоявшиеся переговоры с участием Блинкена и Цинь Гана, в Вашингтоне назвали их откровенными, конструктивными и предметными.

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    Варвара Кошечкина
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