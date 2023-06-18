Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 18 июня 2023Россия

Стало известно о состоянии столкнувшегося с тремя лосями водителя

«Известия»: столкнувшийся с тремя лосями на МКАД водитель не пострадал

Фото: Serguei Fomine / Globallookrpess.com

Стало известно о состоянии водителя, столкнувшегося с тремя лосями на МКАД в Москве. Как сообщают «Известия», водитель не пострадал.

В материале со ссылкой на источник отмечается, что сбитые животные погибли. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД в ночь на 18 июня. «Произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города», — сообщил столичный дептранс, уточнив, что обстоятельства инцидента выясняются.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
    Заявления Украины о захвате Крыма назвали частью информвойны
    Стало известно о состоянии столкнувшегося с тремя лосями водителя
    Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным
    На Западе выразили обеспокоенность отсутствием успехов контрнаступления ВСУ
    Названы самые полезные завтраки
    Китай допустил начало военного конфликта с США из-за их провокаций
    В Германии заявили о стопроцентной зависимости Украины от Запада
    Немецкий политолог назвал поведение Польши сумасшествием
    Политолог раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.