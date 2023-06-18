Стало известно о состоянии столкнувшегося с тремя лосями водителя

«Известия»: столкнувшийся с тремя лосями на МКАД водитель не пострадал

Стало известно о состоянии водителя, столкнувшегося с тремя лосями на МКАД в Москве. Как сообщают «Известия», водитель не пострадал.

В материале со ссылкой на источник отмечается, что сбитые животные погибли. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД в ночь на 18 июня. «Произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города», — сообщил столичный дептранс, уточнив, что обстоятельства инцидента выясняются.

