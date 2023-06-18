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02:56, 18 июня 2023Мир

В Британии усомнились в существовании НАТО при победе России на Украине

Telegraph: победа России над поддерживаемой Западом Украиной угрожает существованию НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Обозреватель Ричард Кемп заявил, что победа России в конфликте с Украиной, поддерживаемой Западом, угрожает существованию НАТО. Об этом он написал в статье для издания из Британии Telegraph.

По мнению журналиста, шансы на успех в конфликте складываются не в пользу Украины. Россия обладает множеством преимуществ, включая количество военных и число танков, артиллерии, воздушной мощи. Кемп подчеркнул, что «украинская победа очень далека от гарантированной». Он также усомнился в существовании НАТО при победе России на Украине.

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«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — задался вопросом обозреватель.

Кемп также допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновят попытки убедить Киев в необходимости мирных переговоров до конца года. Однако такие действия подорвут позиции американского лидера Джо Байдена в Конгрессе, республиканцы которого могут воспользоваться обстоятельствами и уменьшить военные поставки Украине.

Ранее президент Южноафриканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал Россию и Украину начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что конфликт влечет за собой «нестабильность и вред самым разным странам по всему миру».

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    Марина Совина
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