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11:54, 18 июня 2023Культура

Работавшая кастинг-директором Rammstein россиянка поставляла девушек Линдеманну

Welt: россиянку подозревают в поставке девушек на вечеринки фронтмена Rammstein Линдеманна

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россиянка Алена Макеева, работавшая кастинг-директором рок-группы Rammstein, стала фигуранткой уголовного дела о домогательствах, которое было возбуждено против ее фронтмена Тилля Линдеманна. Об этом сообщает прокуратура Берлина, передает Welt am Sonntag.

Макеева находится в статусе подозреваемой. В прокуратуре считают, что она отбирала и поставляла девушек на вечеринки Rammstein после концертов.

Россиянка и музыкант проходят по двум уголовным делам: о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.

7 июня стало известно об увольнении Макеевой с должности кастинг-директора Rammstein на фоне секс-скандала с солистом группы. Она подбирала поклонниц по фотографиям, а также направляла им инструкцию о том, в каком наряде предпочтительнее посещать мероприятия. Позже фанатки жаловались на склонение их к интимной близости Линдеманном, который также подмешивал им в коктейли запрещенные вещества.

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    Любовь Ширижик
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