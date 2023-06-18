Работавшая кастинг-директором Rammstein россиянка поставляла девушек Линдеманну

Welt: россиянку подозревают в поставке девушек на вечеринки фронтмена Rammstein Линдеманна

Россиянка Алена Макеева, работавшая кастинг-директором рок-группы Rammstein, стала фигуранткой уголовного дела о домогательствах, которое было возбуждено против ее фронтмена Тилля Линдеманна. Об этом сообщает прокуратура Берлина, передает Welt am Sonntag.

Макеева находится в статусе подозреваемой. В прокуратуре считают, что она отбирала и поставляла девушек на вечеринки Rammstein после концертов.

Россиянка и музыкант проходят по двум уголовным делам: о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.

7 июня стало известно об увольнении Макеевой с должности кастинг-директора Rammstein на фоне секс-скандала с солистом группы. Она подбирала поклонниц по фотографиям, а также направляла им инструкцию о том, в каком наряде предпочтительнее посещать мероприятия. Позже фанатки жаловались на склонение их к интимной близости Линдеманном, который также подмешивал им в коктейли запрещенные вещества.