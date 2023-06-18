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19:21, 18 июня 2023Ценности

Телеведущая прошла по улице в прозрачном платье без бюстгальтера

Телеведущая Майя Джама прошла по улицам Лондона в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская телеведущая Майя Джама вышла в свет в прозрачном наряде без бюстгальтера. Соотвествующие снимки публикует DailyMail.

На размещенных кадрах 28-летняя девушка прошлась по улицам Лондона в красном платье длины макси с глубоким декольте. При этом сквозь нижнюю часть платья просвечивались ноги, живот и ягодицы Джамы. Свой наряд телеведущая дополнила маленькой сумкой и босоножками в тон. Помимо этого, она нанесла макияж в нейтральных оттенках и сделала укладку на длинных темных волосах.

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images

Зрители неоднозначно оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе!», «Красиво», «Неудачный выбор», «Ни стиля, ни элегантности», — написали они.

Ранее в июне «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск снялась в рекламе российского бренда купальников. На размещенном кадре 34-летняя манекенщица предстала на фоне бассейна в бикини бирюзового оттенка, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке.

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    Екатерина Ештокина
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