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10:11, 18 июня 2023Россия

В Минобрнауки России отказались от идеи вводить в вузах церемонию поднятия флага

У Минобрнауки РФ нет планов вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В высших учебных заведениях России не будет вводиться церемония поднятия флага и исполнения гимна перед занятиями. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра образования и науки России Константин Могилевский.

По его словам, в ведомстве отказались от этой идеи, так как в университетах нет основного времени начала занятий. Они проходят в разное время в зависимости от факультета и курса, к тому же корпуса вузов зачастую расположены в разных местах.

Обязательное поднятие флага и исполнение гимна в российских школах появилось 1 сентября 2022 года. Минобрнауки утвердило стандарт церемонии, который согласован с председателем Геральдического совета при президенте России. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

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    Любовь Ширижик
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