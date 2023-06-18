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16:07, 18 июня 2023Россия

Путин поблагодарил добровольцев на СВО

Путин поблагодарил добровольцев на СВО за мотивацию и готовность защищать родину

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), за мотивацию и готовность защищать родину. Фрагмент беседы со встречи главы государства с военкорами опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин», его выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Им можно не только пожелать, их можно поблагодарить за их мотивацию и готовность защищать нашу общую большую родину», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что считает проявленную россиянами в ходе СВО сплоченность большим преимуществом России. По его словам, это огромная работа СМИ, которые выстроили единство российского общества.

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