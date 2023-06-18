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15:38, 18 июня 2023Россия

Путин отметил роль СМИ в сохранении единства общества на фоне СВО

Путин высказался о работе СМИ, способствующей сохранению единства общества на фоне СВО

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказался о роли СМИ в сохранении единства российского общества в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Заявление главы государства прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — сказал президент.

Ранее Путин призвал к единоначалию в российской армии.

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