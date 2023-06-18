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15:37, 18 июня 2023Россия

Путин призвал к единоначалию в российской армии

Президент России Путин: в армии должно быть единоначалие, нужно наладить системную работу
Начало событий в новости Путин рассказал о звонке координатору по работе с чеченскими подразделениями

Фото: РИА Новости

В российской армии должно быть единоначалие, но нужно наладить системную работу, чтобы собирать и селектировать информацию по наиболее перспективным военно-техническим средствам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, фрагмент которой показал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он привел в пример выражение «хотите загубить дело — создайте рабочую группу», поэтому заявил, что не стоит создавать рабочую группу на уровне администрации президента в ответ на предложение участника встречи.

Путин отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) постоянно бывают руководители ведомств и представители промышленности. Он поддержал идею проработать вопрос для координации действий в зоне СВО.

Ранее 18 июня сообщалось, что Путин рассказал военкорам о звонке должностному лицу, координирующему работу чеченских отрядов с другими подразделениями Минобороны России в зоне проведения СВО. Президент поинтересовался, какие отношения выстроены с чеченскими бойцами. «Я в них абсолютно уверен», — привел Путин ответ собеседника.

Президент поблагодарил всех участвующих в спецоперации бойцов за готовность защищать Россию и отметил роль прессы в сплочении общества.

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    Любовь Ширижик
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