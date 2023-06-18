Путин рассказал о звонке координатору по работе с чеченскими подразделениями

Путин: координатор по работе с подразделениями из Чечни заявил о полной уверенности в них

Президент России Владимир Путин рассказал о звонке должностному лицу, координирующему работу чеченских отрядов с другими подразделениями Минобороны России в зоне проведения спецоперации. Фрагмент из беседы главы государства с военкорами опубликовал в Telegram журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент поинтересовался, какие отношения выстроены с чеченскими бойцами. «Я в них абсолютно уверен», — привел Путин ответ собеседника.

Президент поблагодарил всех участвующих в спецоперации бойцов за готовность защищать Россию и отметил роль прессы в сплочении общества.

Ранее в Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром спецназа Ахмат Апти Алаудиновым. Последний отметил отеческую заботу президента о солдатах, а также исключительную информированность главы государства об обстановке в зоне проведения спецоперации.