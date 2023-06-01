В Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром «Ахмата»

Песков сообщил, что Путин провел разговор с командиром «Ахмата» Алаудиновым

Президент России Владимир Путин провел разговор с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, президент часто общается с руководителями подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО).

О недавней беседе с Путиным Алаудинов заявил журналистам телеканала «Звезда». По словам командира «Ахмата», президент проявил «отеческую »заботу о военнослужащих, которые были ранены в последние дни. «Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды», — рассказал Алаудинов.