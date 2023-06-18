В США назвали причину необходимости поддерживать Украину

Пенс: в случае победы над Украиной Российская армия перейдет границу одной из стран НАТО

В случае победы над Украиной Российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, поэтому Киев необходимо поддерживать. Такую причину назвал бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны от республиканцев Майк Пенс. Его слова приводит РИА Новости.

Политик полагает, что речь может идти о пересечении границы Польши, Эстонии, Латвии, Литвы. В таком случае, считает он, американские «мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться».

«В наших национальных интересах увидеть, как российская армия отбрасывается из Украины, не ради разговоров Джо Байдена о глянцевых целях демократии», — заявил Пенс.

О его намерении принять участие в будущих выборах президента США стало известно в начале июня. Их проведение запланировано на ноябрь 2024 года.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам объяснил, что такими мерами Москва ответила на просьбы республик Донбасса о помощи.