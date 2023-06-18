В Китае заявили о самом низком уровне отношений с США

МИД Китая: отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня с момента установления дипотношений между двумя странами. Соответствующее заявление он сделал на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, пишет ТАСС.

«Это не соответствует интересам народов КНР и США», — заявил глава китайского МИД. По его словам, власти Китая «придерживаются последовательной и стабильной политики» в отношении с американскими коллегами и стремятся к мирному развитию и к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

В заключение Цинь Ган понадеялся, что США сохранят объективную и рациональную позицию по отношению к КНР.

В воскресенье, 18 июня, стало известно о прибытии Блинкена с визитом в Пекин. Он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.