Пленный заявил, что граждан Украины мобилизуют в армию даже с пороком сердца

Украинский военнопленный Виталий заявил, что граждан его страны мобилизуют в армию даже с пороком сердца. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ему пришла повестка на работу, приехали военкомы, которые создавали роту охраны наподобие теробороны. Мужчину забрали на службу без медкомиссии, хотя он не проходил военную службу из-за своей болезни, что было указано в военном билете.

Ему предложили пойти в тероборону, чтобы служить дома, поскольку потом его все равно забрали бы в боевую часть.

Виталий добавил, что необходимо самому доказать, что у него порок сердца, а это отнимает много времени, за которое его могли бы успеть отправить на передовую, поэтому он согласился служить «охранником, грубо говоря, с автоматом», хотя не умел обращаться с оружием.

По его словам, подобные батальоны создавались по всей Украине, и в итоге их служащие переводились в боевые части. Военнопленный попал в отдельный стрелецкий батальон в составе Вооруженных сил страны (ВСУ).

Потом, 2 июня 2023 года, он поехал забирать сослуживцев, заблудился и на окраине Артемовска попал в плен к российским военным.

Ранее украинский пленный Давид рассказал о том, что американские и польские военные командуют бойцами Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО.

