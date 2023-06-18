На Украине сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В Днепропетровской области в результате ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, оба поврежденных объекта расположены в Никополе. При этом о каких именно сооружениях идет речь, глава облсовета не уточнил.

На момент публикации материала Минобороны России не прокомментировало информацию об ударе по объектам в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге. В городе сработала система противовоздушной обороны.