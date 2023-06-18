Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:08, 18 июня 2023Забота о себе

Назван способ избежать сердечного приступа

Кардиолог Ландмессер призвал следить за давлением для предотвращения сердечного приступа

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. Об этом он сообщил в беседе с изданием Focus.

Ландмессер назвал способ избежать сердечного приступа и перечислил четыре фактора. По его мнению, для предотвращения кризиса необходимо следить за артериальным давлением, уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и сахара в организме, а также важно быть знакомым с семейным анамнезом.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

«Все это — факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше», — призвал эксперт.

По словам кардиолога, сердечные приступы могут грозить людям с хроническими воспалительными заболеваниями. Таким пациентам следует особенно внимательно следить за вышеупомянутыми показателями. Чтобы установить фактор риска приступа, Ландмессер рекомендовал проходить регулярные тщательные обследования людям старше 40 лет.

В мае сотрудники Эдинбургского университета разработали быстрый метод выявления сердечного приступа при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть успешно определяла заболевание практически у в два раза большего числа человек, чем иные способы. Точность модели достигла 99,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления ВСУ
    Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
    Стало известно о желании Киева добиться новых санкций против России
    Назван способ избежать сердечного приступа
    В Херсонской области заявили о нехватке у ВСУ людей для контрнаступления
    Virgin Galactic объявила о начале коммерческих суборбитальных полетов
    В Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины
    В Запорожье сообщили об упреждающем ударе российской авиации по позициям ВСУ
    Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией
    Песков заявил о желании России закончить военный конфликт на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.