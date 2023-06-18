Назван способ избежать сердечного приступа

Кардиолог Ландмессер призвал следить за давлением для предотвращения сердечного приступа

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа. Об этом он сообщил в беседе с изданием Focus.

Ландмессер назвал способ избежать сердечного приступа и перечислил четыре фактора. По его мнению, для предотвращения кризиса необходимо следить за артериальным давлением, уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и сахара в организме, а также важно быть знакомым с семейным анамнезом.

«Все это — факторы риска, с которыми мы сегодня можем справиться. Чем раньше принять контрмеры, тем лучше», — призвал эксперт.

По словам кардиолога, сердечные приступы могут грозить людям с хроническими воспалительными заболеваниями. Таким пациентам следует особенно внимательно следить за вышеупомянутыми показателями. Чтобы установить фактор риска приступа, Ландмессер рекомендовал проходить регулярные тщательные обследования людям старше 40 лет.

В мае сотрудники Эдинбургского университета разработали быстрый метод выявления сердечного приступа при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть успешно определяла заболевание практически у в два раза большего числа человек, чем иные способы. Точность модели достигла 99,6 процента.