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14:25, 18 июня 2023Путешествия

Простой способ найти богатого мужа в Италии восхитил пользовательниц сети

TikTok-блогер посоветовал туристкам в Италии ужинать у озера, чтобы найти богатого мужа

Фото: Unsplash

Тревел-блогер раскрыл способ найти богатого мужа в Италии и восхитил пользовательниц сети. Ролик, набравший более миллиона просмотров, путешественник опубликовал в TikTok.

На видео Яни Макут советует туристкам проводить время в ресторанах возле популярных в Италии озер. По его словам, пока ужинаешь в заведении на берегу водоема, к нему постоянно пришвартовываются богатые мужчины на яхтах, заказывают еду, а затем уплывают.

«Мы были удивлены, что у этих ресторанов всегда есть собственный пирс. Но потом все стало понятно. Молодой холостяк подплыл на лодке к ресторану, поел и уплыл на своем судне. Зачем богатым людям стоять в пробках на подъезде к их любимым заведениям, если они могут просто купить лодку и приплыть на ней?» — пояснил путешественник.

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Подписчицы Макута пришли в восторг от его совета и принялись обсуждать свои планы на отпуск. «Зависит от озера. Озеро Комо действительно подходит, а вот возле озера Гарда обычно собирается рабочий класс», — поделилась одна из них в коментариях. «Я собираю свои чемоданы и выезжаю», — написала другая. «Это тот самый тревел-лайфхак, которого я ждала», — отшутилась третья.

В июне россиянам стало проще получить визу в Италию. Теперь туристы, у которых есть приглашение на поездку в популярную страну Европы от родственников, могут подать заявление на визу без предварительной записи. Приглашение может быть оформлено близкими родственниками, которые являются гражданами ЕС.

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    Марк Успенский
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