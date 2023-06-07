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13:52, 7 июня 2023Путешествия

Получить визу в популярную страну Европы стало проще

Визовый центр Италии: россияне с приглашениями могут подать заявление без записи
СюжетВизы в Европу:

Фото: Ahmed Almakhzanji / Unsplash

Россиянам стало проще получить визу в Италию. Теперь туристы, у которых есть приглашение на поездку в популярную европейскую страну от родственников, могут подать заявление без предварительной записи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на визового оператора Almaviva.

Уточняется, что приглашение может быть оформлено близкими родственниками, которые являются гражданами Евросоюза. В их число входят супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.

На сайте визового центра также говорится, что генеральное консульство Италии принимает к рассмотрению заграничные паспорта россиян как нового, так и старого образца. Минимальный срок рассмотрения документов — 14 календарных дней.

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Ранее Италию назвали самой желанной страной для отдыха за рубежом в летнем сезоне у россиян. Туда туристы оформили больше всего страховок на лето — около 1100.

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    Марина Черняк
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