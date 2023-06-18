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01:44, 18 июня 2023Мир

В Венгрии заявили о нарушении Украиной прав венгерского меньшинства

MTI сообщило, что Украина нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш со ссылкой на агентство MTI пишет РИА Новости.

Он сообщил, что не считает данный факт «дорогой в Европу». «На эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств», — подчеркнул Гуйяш.

«Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры заинтересованы в том, чтобы на Украине заключили мир, поскольку ее часть — это древняя венгерская земля.

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    Марина Совина
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