Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Запад обрек ВСУ на уничтожение из-за срока обучения

Запад фактически обрек Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за короткого срока обучения, которое предоставляется украинским военным. О подобной преступной ошибке стран НАТО заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, западные государства изо всех сил стараются продемонстрировать свое единство перед Россией, при этом не уделяя достаточного внимания качественной подготовке ВСУ. Так, украинцев отправляют обучаться в разные страны НАТО, у каждой из которых существуют свои стандарты подготовки — в результате координация действий батальонов в дальнейшем существенно затруднена.

Кроме того, часть информации, которая предоставляется бойцам ВСУ в рамках инструктажа, теряется во время перевода на украинский язык. Особой проблемой является недостаточная продолжительность обучения — всего несколько месяцев вместо нескольких лет.

«Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — заключил Джонсон.

Ранее в июне Джонсон заявил, что ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления. По его подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти или даже десяти к одному.