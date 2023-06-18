Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 18 июня 2023Мир

Бывший аналитик ЦРУ заявил о преступной ошибке Запада в отношении ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Запад обрек ВСУ на уничтожение из-за срока обучения

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Запад фактически обрек Вооруженные силы Украины (ВСУ) на уничтожение из-за короткого срока обучения, которое предоставляется украинским военным. О подобной преступной ошибке стран НАТО заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, западные государства изо всех сил стараются продемонстрировать свое единство перед Россией, при этом не уделяя достаточного внимания качественной подготовке ВСУ. Так, украинцев отправляют обучаться в разные страны НАТО, у каждой из которых существуют свои стандарты подготовки — в результате координация действий батальонов в дальнейшем существенно затруднена.

Кроме того, часть информации, которая предоставляется бойцам ВСУ в рамках инструктажа, теряется во время перевода на украинский язык. Особой проблемой является недостаточная продолжительность обучения — всего несколько месяцев вместо нескольких лет.

«Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство», — заключил Джонсон.

Ранее в июне Джонсон заявил, что ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления. По его подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти или даже десяти к одному.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ
    В Брянске произошел пожар в строящемся военном госпитале
    В МВД Казахстана рассказали о процессе освобождения заложников в банке
    Бывший аналитик ЦРУ заявил о преступной ошибке Запада в отношении ВСУ
    Кабаны пробежались рядом с пешеходным переходом в Подмосковье и попали на видео
    Кадыров сообщил о взятых в плен разведчиках ВСУ
    Молодая жена Петросяна назвала главные качества настоящего мужчины
    Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя
    ВСУ применили дымовую завесу при попытке атаки на запорожском направлении
    Путин рассказал о звонке координатору по работе с чеченскими подразделениями
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.