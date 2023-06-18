В США усомнились в кандидатуре британского министра на пост генсека НАТО

The Guardian: в США сомневаются по поводу кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

В США сомневаются в кандидатуре министра обороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет газета The Guardian.

Автор опубликованной изданием статьи отмечает, что «некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины». По мнению журналиста, в связи с этим гарантировать Уоллесу пост главы НАТО может только «твердое решение» президента США Джо Байдена.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года.

Ранее Столтенберг рассказал, что может обеспечить Киеву успех на переговорах с Москвой в случае возврата сторон к диалогу. По мнению главы Североатлантического альянса, переговорные позиции Украины усилятся в случае успешного завершения контрнаступления ВСУ.