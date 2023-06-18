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16:48, 18 июня 2023Ценности

Девушка 12 лет мыла голову раз в месяц и поделилась опытом

TikTok-блогерша Тинк мыла голову один раз в месяц в течение 12 лет и поделилась опытом

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Тинк (фамилия неизвестна) мыла голову один раз в месяц в течение 12 лет и поделилась опытом. Соответствующий пост появился в ее TikTok, который насчитывает 647,2 тысячи подписчиков.

Пользовательница сети с никнеймом @cherries_87 призналась, что в текущем году мыла голову пять раз. «Последний раз я мыла голову 7 мая. За это время я побывала в Турции, купалась в хлорированном бассейне, была в спа и на пенной вечеринке», — рассказала она.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свою внешность до очищения кожи головы. В ролике видно, что волосы Тинк выглядят грязными. Однако, по словам девушки, она намеренно нанесла на корни специальное масло, в связи с чем ее прическа стала жирной. Тинк уточнила, что ее волосы не приобретают неприятный запах вопреки отсутствию частого мытья.

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Затем блогерша дважды вымыла голову шампунем, нанесла кондиционер и подкрасила волосы голубой и розовой краской. «Так я ухаживаю за своими прядями, и мне этого достаточно», — заключила инфлюэнсерша.

Ранее в июне парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Окрашенные в блонд или мелированные волосы следует мыть реже, отметила специалистка.

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    Екатерина Ештокина
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