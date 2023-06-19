Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 19 июня

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 19 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 19 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.

В оборонном ведомстве отметили, что наиболее активные попытки наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях. На Времевском выступе в течение суток были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка российские войска отразили две атаки противника, а в районе Первомайского, Петровского и Старомихайловки — четыре.

Также в районе населенного пункта Ивановское был уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ. В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили вертолет Ми-8.