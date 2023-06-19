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05:43, 19 июня 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об агитации католического священника

Украинский пленный рассказал об агитации католического священника новобранцев ВСУ

Католический священник проводил агитацию среди украинских новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Священнослужитель приезжал на учебный полигон. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный по имени Артем.

Артем застал только один визит служителя церкви. «По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим», — отметил собеседник агентства. По его словам, агитационные беседы со святым отцом не были обязательными, они проводились по желанию. Тем, кто не хотел в них участвовать, гость просто рассказывал о боге.

Военнопленный добавил, что православных священников к ним не приводили. Артем решил, что священник был католический, так как фишки, которые он раздавал, были от католической церкви. «Там на английском было написано», — вспомнил он.

Также Артем сообщил, что его подразделение участвовало в боях всего четыре часа. По его словам, основная часть его группы была уничтожена, а он с несколькими сослуживцами попал в плен. Это произошло 5 июня 2023 года под Торецком.

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    Екатерина Подвигина
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