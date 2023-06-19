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23:55, 19 июня 2023Россия

Командир «Ахмата» рассказал об уничтожении наемников из США в Марьинке

«Известия»: командир «Ахмата» Алаудинов заявил об уничтожении наемников из США в Марьинке
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с «Известиями» рассказал об уничтожении наемников из США в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели хорошо окопаться в районе этого населенного пункта, «очень много подземных ходов разных», поэтому решения о продвижении российские военные принимают очень взвешенно.

«Ежедневно уничтожается достаточно большое количество противника. Противник серьезный. Это подразделение ССО (Сил специальных операций. — Примечание «Ленты.ру».), фиксируем американских снайперов. Группу одну, пару мы уничтожили. "Иностранный легион" на нашем участке есть», — заявил Алаудинов.

Комбат добавил, что бойцы «Ахмата» стараются уничтожить как можно больше наемников, которых ВСУ все чаще направляет в Марьинку.

Ранее Апти Алаудинов предположил, что контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора. До этого в Министерстве обороны России сообщили, что украинская армия потеряла больше половины личного состава при попытке контрнаступления на южнодонецком направлении.

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    Марина Совина
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