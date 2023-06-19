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03:02, 19 июня 2023Россия

На российском курорте ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута

СК возбудил уголовное дело после травмы ребенка на батуте в Краснодарском крае

Кадр: пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло в детской игровой зоне на территории базы отдыха в Динском районе. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководитель СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил дело на контроль.

Ранее в Симферополе девочка травмировалась после падения с батута, который не был оборудован матами. В результате падения на голую землю ребенок получил смещение позвонков и компрессионный перелом позвоночника.

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    Марина Совина
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