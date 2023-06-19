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23:59, 19 июня 2023Мир

Байден оценил отношения США и Китая

Джо Байден заявил, что отношения США и Китая находятся на верном пути
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque/ Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. Об этом сообщает Reuters.

«Здесь [в американско-китайских отношениях] мы на правильном пути», — заявил американский лидер.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Китай уважает интересы Соединенных Штатов и не будет бросать вызов Вашингтону. Китайский лидер подчеркнул, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не отвечает интересам нашего времени.

Председатель КНР также высоко оценил влияние визита госсекретаря Соединенных Штатов в Китай. Он выразил надежду на то, что визит Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений.

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    Марина Совина
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