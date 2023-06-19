У Залужного на бронежилете заметили шеврон с Малышом Йодой

У главкома ВСУ Залужного на бронежилете заметили шеврон с Малышом Йодой

На бронежилете главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного заметили шеврон с Малышом Йодой, персонажем спин-оффа «Звездных войн». Об этом сообщает издание «Страна. UA» в Telegram-канале.

По сюжету картины, младенец был представителем безымянной расы, к которой принадлежал магистр Йода. «Только у самого Залужного ни Родины, ни флага, ничего святого», — прокомментировал новость военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Залужный может находиться за границей Украины. «Я знаю. Мне кажется, что я знаю... Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

Осенью Залужный опубликовал фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. Кроме свастики, на браслете можно разглядеть и рисунки других очертаний.

