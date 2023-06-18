Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может находиться за границей Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я знаю. Мне кажется, что я знаю... Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

Ранее издание Politico уличило Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот сценарий очень возможен.

30 мая МВД России объявило Залужного в розыск. Главком разыскивается по уголовной статье за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.

В 2022 году главком ВСУ назвал «религией» опыт Киева «убивать русских». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил поощрить его специальной премии имени лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.