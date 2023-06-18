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11:11, 18 июня 2023Россия

Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может находиться за границей Украины

Фото: Yevgeny Biyatov / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я знаю. Мне кажется, что я знаю... Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

Ранее издание Politico уличило Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что этот сценарий очень возможен.

30 мая МВД России объявило Залужного в розыск. Главком разыскивается по уголовной статье за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.

В 2022 году главком ВСУ назвал «религией» опыт Киева «убивать русских». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил поощрить его специальной премии имени лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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    Евгения Куликова
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