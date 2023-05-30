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16:18, 30 мая 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск главкома ВСУ Залужного по уголовной статье

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного по уголовной статье

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

Главком разыскивается по уголовной статье.

30 декабря 2022 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Залужного по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе.

Российские следователи предъявили главкому ВСУ заочно обвинение.

Также фигурантами дела стали командующий операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль, командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

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    Любовь Ширижик
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