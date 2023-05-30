Россия объявила в розыск командующего сухопутными войсками Украины
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости.
Из базы данных российского ведомства следует, что Сырский разыскивается по уголовной статье.
Также в базе розыска МВД России значится главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
30 декабря 2022 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Залужного по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе.
Российские следователи предъявили главкому ВСУ заочно обвинение.
Также фигурантами дела стали командующий операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль, командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь.