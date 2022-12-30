Российские следователи возбудили дело против главкома ВСУ Залужного

В СК завели дело в отношении Валерия Залужного из-за военных преступлений в Мариуполе

Российские следователи возбудили уголовное дело против главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту военных преступлений в Мариуполе. Также фигурантами дела стали командующий операцией Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток», генерал-лейтенант Содоль, командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Лебедь.

