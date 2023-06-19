Уничтожение украинского БТР на южно-донецком фронте попало на видео
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского БТР на южно-донецком фронте
Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетранспортера (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Экипаж вертолета Ка-52 Вооруженных сил (ВС) России обнаружил выдвижение украинского БТР. Далее российские пилоты точным ударом управляемой ракеты уничтожили объект.
Ранее Минобороны России распространило кадры поражения танка ВСУ западного производства. На видео попал удар беспилотного летательного аппарата по башне танка.