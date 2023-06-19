Появилось видео поражения западного танка ВСУ ударным беспилотником

Минобороны России опубликовало видео поражения западного танка ВСУ ударным беспилотником

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Танк с умеренной скоростью продвигался по лесистой местности на запорожском направлении. Камера беспилотника зафиксировала полет строго по направлению к башне, однако сам момент взрыва на видеозапись не попал.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ. В ведомстве отметили, что украинские танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты были уничтожены огнем российских артиллеристов.